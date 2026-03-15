Россияне пожаловались на массированную атаку дронов: Москва была под прицелом весь вечер

Россия и Москва в частности 14 марта находились под атакой неизвестных дронов. В Минобороны оккупантов писали о сотнях беспилотников самолетного типа, с которыми им пришлось бороться.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны РФ и мэра Москвы Сергея Собянина.
А именно в оборонном ведомстве врага сообщили, что якобы было сбито и уничтожено 280 летательных аппаратов с 11:00 утра до 21:00 14 марта.
А именно угроза была для Брянской, Калужской, Белгородской, Тверской, Смоленской и Курской областей, Краснодарского края и Московского региона.
Относительно Москвы, было поражено 47 дронов, которые летели на столицу оккупантов. О борьбе с беспилотниками, которые якобы летели на Москву, сообщал ее мэр Сергей Собянин.
"Силами ПВО Минобороны отражена атака шести БпЛА, которые летели на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков", - написал он.
Через некоторое время московский мэр снова сообщил дважды об уничтожении единичных беспилотников, которые летели на столицу оккупантов, а затем в его Telegram появилось сообщение о поражении сразу нескольких дронов.
"Силами ПВО Минобороны уничтожено шесть БпЛА, которые летели на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", - добавил Собянин.
Как известно, дроны в России едва ли не ежедневное явление, которое стало уже обыденным незадолго после начала полномасштабной войны в Украине. Чаще всего под удар попадают нефтеперерабатывающие заводы врага и другие объекты, которые помогают россиянам торговать энергоресурсами и получать деньги на войну.
Иногда беспилотники атакуют коммунальную инфраструктуру врага, например подстанции или ТЭЦ. Чаще всего дроны атакуют Белгород и Краснодарский край РФ - именно там зафиксированы, в частности, попадания по объектам нефтяной промышленности или коммунальным сетям.
Об атаках на Москву тоже сообщалось и не раз. Часто в российской столице во время угрозы дронов временно закрывают аэропорты.