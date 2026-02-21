Россияне усилили давление в районах Родинского и Гришино в Донецкой области, - УВ "Восток"

Как отметили военные, украинские подразделения продолжают активные действия в районе Покровско-Мирноградской агломерации.

"Враг активизировал усилия по охвату Покровска и Мирнограда, россияне усиливают давление, в частности в районах населенных пунктов Родинское и Гришино. Ситуация остается сложной. В условиях расширения "килзоны" и постоянной активности вражеских дронов логистика существенно затруднена, но обеспечивается", - говорится в сообщении.

В целом за сутки на Покровском направлении украинские защитники остановили 39 штурмовых и наступательных действий войск РФ в районах Родинского, Мирнограда, Покровска, Котлиного, Удачного, Молодецкого, Муравки, Новониколаевки и в сторону Новоалександровки, Кучерова Яра, Сергеевки, Новопавловки.

deepstatemap.live

По предварительным подсчетам, на этом направлении украинские воины уничтожили 96 беспилотных летательных аппаратов, четыре единицы автомобильного транспорта, три единицы специальной техники, пять квадроциклов, две артиллерийские системы, два укрытия личного состава, также поразили одну боевую бронированную машину, 11 единиц автомобильного транспорта, две артиллерийские системы и 70 укрытий личного состава врага.

Также армия РФ активизировала усилия по охвату Покровска и Мирнограда, россияне усилили давление со стороны Котлино и Родинского.

Подразделения Сил обороны Украины противодействуют этим намерениям врага. В частности осуществляется усиленная аэроразведка и дополнительное минирование вероятных маршрутов продвижения российских войск.

Силы обороны осуществляются поисково-ударные-действия для недопущения дальнейшего продвижения захватчиков, уничтожаются транспортные средства, которые пытаются использовать вражеские штурмовые группы.

Также продолжаются поисково-ударные действия украинских подразделений в Мирнограде и его окрестностях.

Россияне продолжают применять тактику малых пехотных групп, что критически истощает их человеческий ресурс.