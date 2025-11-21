Силы обороны опровергли окружение на Гуляйпольском направлении

Информация об окружении украинских подразделений на Гуляйпольском направлении не соответствует действительности. Ситуация напряженная, но связь с бойцами есть, логистика налажена.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Сил обороны юга Украины.

"Ситуация на Гуляйпольском направлении достаточно напряженная. Враг не уменьшает огневого воздействия на наши позиции, в частности за минувшие сутки вблизи населенных пунктов Яблоково и Ривнополье состоялось 10 боевых столкновений", - говорится в сообщении.

В то же время в соцсетях распространяется информация о том, что определенные подразделения находятся в окружении врага. А также о якобы наличии заградительных отрядов, которые блокируют украинские подразделения и не дают им возможности отойти.

"Эта информация не соответствует действительности и откровенно направлена на дискредитацию военного командования. Ситуация на данном направлении действительно сложная, но с нашими бойцами поддерживается связь, налажена логистика, проводится эвакуация раненых", - отметили в Силах обороны.

Вместе с тем, подразделениям, которые ведут бои на этом направлении, предоставляется усиление из штурмовых подразделений.

Командование полностью владеет ситуацией на направлении и проводит все необходимые мероприятия для улучшения тактического положения наших войск.

"Призываем медиа и общественность доверять только проверенной информации и не поддаваться влиянию сомнительных источников, которые сознательно или бессознательно играют на руку врагу", - отметили военные.