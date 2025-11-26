ua en ru
На фронте произошло более 150 боев: Генштаб назвал два самых горячих направления

Среда 26 ноября 2025 08:26
На фронте произошло более 150 боев: Генштаб назвал два самых горячих направления Фото: украинские военные продолжают давать отпор врагу (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

В течение суток, 25 ноября, на фронте произошло 156 боевых столкновений. Самые ожесточенные бои продолжают идти под Покровском, а также противник активизировал атаки на Константиновском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Генерального штаба ВСУ.

По данным Генштаба, российские войска нанесли по украинским позициям и населенным пунктам два ракетных удара, выпустив 24 ракеты, а также совершили 66 авианалетов, во время которых сбросили 178 управляемых авиабомб.

Кроме этого, враг совершил 4 494 обстрела, из них 153 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 6 925 дронов-камикадзе.

Под авиационные удары попали, в частности районы населенных пунктов Белогорье, Великомихайловка, Гуляйполе, Орехов, Новояковлевка Запорожской области; Садовое Херсонской области.

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили пять районов сосредоточения личного состава, три артиллерийские системы и два пункта управления беспилотными летательными аппаратами противника.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло три боевых столкновения. Враг нанес пять авиационных ударов, применив при этом 16 управляемых авиабомб, и совершил 181 обстрел, три из которых - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении враг трижды пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников в районах Волчанска, Синельниково и Каменки.

На Купянском направлении вчера состоялось четыре вражеские атаки. Наши защитники отбили штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Петропавловка, Купянск и в направлении Новоплатоновки.

На Лиманском направлении враг провел пять атак, пытаясь вклиниться в нашу оборону вблизи населенных пунктов Заречное, Ставки, Торское и Лиман.

На Славянском направлении за прошедшие сутки наши защитники остановили 11 вражеских попыток продвинуться вперед в районах Серебрянки, Ямполя, Дроновки, Выемки и Свято-Покровского.

На Краматорском направлении наши защитники отбили атаку противника в районе Часового Яра.

На Константиновском направлении враг совершил 20 атак в районах Плещеевки, Клебан-Быка, Константиновки, Щербиновки, Иванополье, Русиного Яра, Софиевки и в направлениях Николайполье и Новопавловки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 52 штурмовые действия агрессора в районах населенных пунктов Шахово, Уют, Новое Шахово, Дорожное, Вольное, Красный Лиман, Родинское, Мирноград, Зверево, Удачное, Гришино, Молодецкое, Муравка, Филиал.

На Александровском направлении противник в течение минувших суток совершил 13 атак вблизи населенных пунктов Ивановка, Зеленый Гай, Вороное, Вербово, Сосновка, Привольное, Красногорское.

На Гуляйпольском направлении наши защитники отбили 16 атак врага в направлениях Доброполья и Гуляйполя, вблизи Веселого, Затишья, Зеленого Гая и Высокого.

На Ореховском направлении отбита одна атака противника вблизи Приморского.

На Приднепровском направлении Силы обороны отбили одну вражескую атаку в направлении Антоновского моста.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Потери России

Наши защитники продолжают наносить российским оккупационным войскам существенные потери в живой силе и технике, а также активно уничтожают их наступательный потенциал в тылу.

За минувшие сутки армия РФ потеряла 980 военных.

Кроме того, украинские подразделения уничтожили четыре танка, одну бронемашину, 44 артиллерийские системы, два средства ПВО, 743 беспилотника, 14 ракет, 124 автомобиля и еще одну единицу специальной техники противника.

