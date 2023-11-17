Россияне повредили админздание "Облэнерго" и газопровод в Харьковской области

"В результате обстрела было повреждено админздание одного из подразделений "Облэнерго". Повреждены стены, выбиты окна. Без пострадавших", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в сутки энергетики вернули свет 950 потребителям. В настоящее время без света остаются более 17,6 тысяч потребителей.

Кроме того, из-за боевых действий был поврежден распределительный газопровод среднего давления. Без газа остались жители одного из приграничных с Россией сел.