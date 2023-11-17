Россияне повредили админздание "Облэнерго" и газопровод в Харьковской области

В Харьковской области в результате российских обстрелов повреждено админздание одного из подразделений "Облэнерго", а также распределительный газопровод среднего давления.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Facebook Министерства энергетики Украины.
"В результате обстрела было повреждено админздание одного из подразделений "Облэнерго". Повреждены стены, выбиты окна. Без пострадавших", - говорится в сообщении.
Как отмечается, в сутки энергетики вернули свет 950 потребителям. В настоящее время без света остаются более 17,6 тысяч потребителей.
Кроме того, из-за боевых действий был поврежден распределительный газопровод среднего давления. Без газа остались жители одного из приграничных с Россией сел.
Российские оккупанты захватили приграничные районы Харьковской области в первые недели полномасштабного вторжения. Осенью прошлого года украинские военные освободили почти всю территорию Харьковской области. Однако, после деоккупации россияне ежедневно обстреливают Харьковскую область.
Недавно оккупанты из РСЗО "Ураган" обстреляли Купянск-Узловой. В результате атаки погиб мужчина.
Также российская армия сбросила взрывчатку на автомобиль полиции в Харьковской области. В этот момент стражи порядка ехали задерживать коллаборантов.
А вчера в результате российских обстрелов в Харьковской области был поврежден газопровод среднего давления. Более 300 человек остались без газа.
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