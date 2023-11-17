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Россияне повредили админздание "Облэнерго" и газопровод в Харьковской области

Фото: россияне повредили админздание "Облэнерго" и газопровод в Харьковской области (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В Харьковской области в результате российских обстрелов повреждено админздание одного из подразделений "Облэнерго", а также распределительный газопровод среднего давления.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Facebook Министерства энергетики Украины.

"В результате обстрела было повреждено админздание одного из подразделений "Облэнерго". Повреждены стены, выбиты окна. Без пострадавших", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в сутки энергетики вернули свет 950 потребителям. В настоящее время без света остаются более 17,6 тысяч потребителей.

Кроме того, из-за боевых действий был поврежден распределительный газопровод среднего давления. Без газа остались жители одного из приграничных с Россией сел.

Обстрелы Харьковской области

Российские оккупанты захватили приграничные районы Харьковской области в первые недели полномасштабного вторжения. Осенью прошлого года украинские военные освободили почти всю территорию Харьковской области. Однако, после деоккупации россияне ежедневно обстреливают Харьковскую область.

Недавно оккупанты из РСЗО "Ураган" обстреляли Купянск-Узловой. В результате атаки погиб мужчина.

Также российская армия сбросила взрывчатку на автомобиль полиции в Харьковской области. В этот момент стражи порядка ехали задерживать коллаборантов.

А вчера в результате российских обстрелов в Харьковской области был поврежден газопровод среднего давления. Более 300 человек остались без газа.

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