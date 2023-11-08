В Харьковской области россияне сбросили на полицию взрывчатку: они ехали за коллаборантами

Российская армия сбросила взрывчатку на автомобиль полиции в Харьковской области. В этот момент правоохранители ехали задерживать коллаборантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Следственного управления полиции в Харьковской области Сергея Болвинова в Facebook.

Под удар врага попала следственно-оперативная группа. Инцидент произошел в населенном пункте Двуречная Купянского района.

Как отмечают правоохранители, в машине находились три человека: следователь, участковый и оперативник за рулем. Полицейские сразу поняли, что за ними охотится вражеский дрон, но убежать от него не удалось.

Оперативник приказал выпрыгивать из машины, после чего раздался взрыв. Оккупанты сбросили гранату на заднюю часть авто. К счастью, все правоохранители спаслись, но у них контузия.

Как отмечается, в момент атаки полиция ехала задерживать коллаборантов.

Фото: в Харьковской области россияне сбросили на полицию взрывчатку

(facebook.com/Сергей_Болвинов)

Ситуация в Харьковской области

Российские оккупанты захватили приграничные районы Харьковской области в первые недели полномасштабного вторжения. Осенью прошлого года украинские военные освободили почти всю территорию Харьковской области.

Однако, после деоккупации россияне ежедневно обстреливают Харьковскую область. Особенно страдает Купянский район. Кроме того, недавно оккупанты снова усилили атаки на Купянском направлении, чтобы выйти к реке Оскол.

Напомним, вчера оккупанты из РСЗО "Ураган" обстреляли Купянск-Узловой. В результате атаки погиб мужчина.