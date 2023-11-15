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Оккупанты повредили газопровод в Харьковской области

Харьковская область, Среда 15 ноября 2023 12:00
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Оккупанты повредили газопровод в Харьковской области Фото: оккупанты повредили газопровод в Харьковской области (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В результате российских обстрелов в Харьковской области поврежден газопровод среднего давления. Более 300 жителей остались без газа.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Facebook Министерства энергетики Украины.

"В Харьковской области обстрелом поврежден газопровод среднего давления. Без газа оставалось более 300 потребителей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что большинство потребителей уже с голубым топливом.

В то же время газовики вернули газ в населенный пункт, который из-за боевых действий с июля этого года оставался без голубого топлива.

Обстрелы Харьковской области

Российские оккупанты захватили приграничные районы Харьковской области в первые недели полномасштабного вторжения. Осенью прошлого года украинские военные освободили почти всю территорию Харьковской области. Однако после деоккупации россияне ежедневно обстреливают Харьковскую область.

Недавно оккупанты из РСЗО "Ураган" обстреляли Купянск-Узловой. В результате атаки погиб мужчина.

Также российская армия сбросила взрывчатку на автомобиль полиции в Харьковской области. В этот момент стражи порядка ехали задерживать коллаборантов.

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