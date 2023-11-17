Росіяни пошкодили адмінбудівлю "Обленерго" та газопровід у Харківській області

"Внаслідок обстрілу було пошкоджено адмінбудівлю одного з підрозділів "Обленерго". Пошкоджені стіни, вибиті вікна. Без постраждалих", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, за добу енергетики повернули світло 950 споживачам. Наразі без світла залишаються понад 17,6 тисячі споживачів.

Окрім того, через бойові дії було пошкоджено розподільний газопровід середнього тиску. Без газу залишилися мешканці одного з прикордонних з Росією сіл.

Обстріли Харківської області

Російські окупанти захопили прикордонні райони Харківської області у перші тижні повномасштабного вторгнення.Восени минулого року українські військові звільнили майже всю територію Харківської області. Проте після деокупації росіяни щоденно обстрілюють Харківську область.

Нещодавно окупанти з РСЗВ "Ураган" обстріляли Куп'янськ-Вузловий. Внаслідок атаки загинув чоловік.

Також російська армія скинула вибухівку на автомобіль поліції у Харківській області. У цей момент правоохоронці їхали затримувати колаборантів.

А вчора внаслідок російського обстрілу у Харківській області було пошкоджено газопровід середнього тиску. Понад 300 жителів залишилися без газу.