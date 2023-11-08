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Оккупанты из "Урагана" обстреляли Купянск-Узловой: есть жертва

Харьков, Среда 08 ноября 2023 09:32
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Оккупанты из "Урагана" обстреляли Купянск-Узловой: есть жертва Фото: оккупанты из "Урагана" обстреляли Купянск-Узловой, есть погибший (воен ТВ)
Автор: Наталия Гурковская

Все прошедшие сутки российские войска сильно обстреливали Купянск-Узловой Харьковской области. Погиб мужчина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

"Враг в течение суток интенсивно обстреливал г. Купянск-Узловой", - рассказал он.

В частности, по словам главы ОВА, в 11:30 произошел вражеский обстрел из РСЗО "Ураган".

"В результате него погиб гражданский мужчина 1966 года рождения", - добавил Синегубов.

Освобождение Купянска и Купянска-Узлового Харьковской области

Купянск и Купянск-Узловой біли оккупированы во время масштабного вторжения РФ в Украину. Позже за город шли серьезные бои. Об освобождении Купянска Харьковской области стало известно в начале сентябре 2022 года, когда ВСУ выбили врага из левобережной части города. Позже, уже в конце месяца под контроль украинских войск перешел и Купянск-Узловой. С тех пор российские войска не прекращают обстреливать эти города.

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