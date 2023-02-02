ua ru
Чт, 02 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Россияне более 30 раз обстреляли Херсон и область: четверо раненых

Новина українською →
Херсон, Четверг 02 февраля 2023 08:53
Россияне более 30 раз обстреляли Херсон и область: четверо раненых Фото: россияне более 30 раз обстреляли Херсон и область (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Российские оккупанты 34 раза обстреляли территорию Херсонской области, били из артиллерии, РСЗО, минометов, танков и БПЛА. Ранены 4 человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Херсонскую ОВА.

"Херсон армия РФ атаковала дважды - в городе повреждены жилые дома", - говорится в сообщении.

По данным ОВА, за прошедшие сутки из-за российских обстрелов 4 человека получили ранения разной степени тяжести.

По данным на 1 февраля, российские войска за минувшие сутки 42 раза обстреляли Херсонскую область. В результате вражеских атак один человек погиб, а еще один получил ранения.

Добавим, что 30 января россияне 54 раза обстреляли территорию Херсонской области, оккупанты били из артиллерии, РСЗО, минометов и танков.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Херсон Херсонская область
NEWS
Ракетный удар по Краматорску: фоторепортаж с места трагедии
Ракетный удар по Краматорску: фоторепортаж с места трагедии
DAILY
Откройте, обыск! Как силовики помогают Зеленскому с "чистками" чиновников
Юлия Акимова, Милан Лелич Откройте, обыск! Как силовики помогают Зеленскому с "чистками" чиновников