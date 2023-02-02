Россияне более 30 раз обстреляли Херсон и область: четверо раненых

Российские оккупанты 34 раза обстреляли территорию Херсонской области, били из артиллерии, РСЗО, минометов, танков и БПЛА. Ранены 4 человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Херсонскую ОВА .

"Херсон армия РФ атаковала дважды - в городе повреждены жилые дома", - говорится в сообщении.

По данным ОВА, за прошедшие сутки из-за российских обстрелов 4 человека получили ранения разной степени тяжести.

По данным на 1 февраля, российские войска за минувшие сутки 42 раза обстреляли Херсонскую область. В результате вражеских атак один человек погиб, а еще один получил ранения.

Добавим, что 30 января россияне 54 раза обстреляли территорию Херсонской области, оккупанты били из артиллерии, РСЗО, минометов и танков.