Россияне более 40 раз обстреляли Херсонскую область: есть жертва и раненный

Российские войска за прошедшие сутки 42 раза обстреляли Херсонскую область. В результате вражеских атак один человек погиб, а еще один получил ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Херсонской ОВА.

"Российские оккупанты 42 раза обстреляли территорию Херсонской области. Мирные населенные пункты области враг атаковал с артиллерии, РСЗО и минометов", - говорится в сообщении.

Сам Херсон, по данным ОВА, вражеская армия обстреляла 8 раз, из-за российских атак в городе повреждены дома херсонцев.

"В минувшие сутки из-за российской агрессии 1 человек погиб, еще 1 житель Херсонской области получил ранения", - указано в сообщении.

Напомним, что вчера в Херсоне неоднократно раздавались взрывы.

Добавим, что 30 января россияне 54 раза обстреляли территорию Херсонской области, оккупанты били из артиллерии, РСЗО, минометов и танков.

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