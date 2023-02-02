Росіяни понад 30 разів обстріляли Херсон та область: четверо поранених

Російські окупанти 34 рази обстріляли територію Херсонської області, гатили з артилерії, РСЗВ, мінометів, танків та БПЛА. Поранено 4 людини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Херсонську ОВА.

"Херсон армія РФ атакувала двічі - у місті пошкоджено житлові будинки", - йдеться в повідомленні. За даними ОВА, минулої доби через російські обстріли 4 людини дістали поранення різного ступеня тяжкості. За даними на 1 лютого, російські війська за минулу добу 42 рази обстріляли Херсонську область. Внаслідок ворожих атак одна людина загинула, а ще одна отримала поранення. Додамо, що 30 січня росіяни 54 рази обстріляли територію Херсонської області, окупанти били з артилерії, РСЗВ, мінометів та танків.