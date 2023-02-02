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Росіяни понад 30 разів обстріляли Херсон та область: четверо поранених

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Херсон, Четвер 02 лютого 2023 08:53
Росіяни понад 30 разів обстріляли Херсон та область: четверо поранених Фото: росіяни понад 30 разів обстріляли Херсон та область (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Російські окупанти 34 рази обстріляли територію Херсонської області, гатили з артилерії, РСЗВ, мінометів, танків та БПЛА. Поранено 4 людини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Херсонську ОВА.

"Херсон армія РФ атакувала двічі - у місті пошкоджено житлові будинки", - йдеться в повідомленні.

За даними ОВА, минулої доби через російські обстріли 4 людини дістали поранення різного ступеня тяжкості.

За даними на 1 лютого, російські війська за минулу добу 42 рази обстріляли Херсонську область. Внаслідок ворожих атак одна людина загинула, а ще одна отримала поранення.

Додамо, що 30 січня росіяни 54 рази обстріляли територію Херсонської області, окупанти били з артилерії, РСЗВ, мінометів та танків.

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Херсон Херсонська область
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