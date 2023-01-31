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Били из танков, РСЗО и не только. РФ более полусотни раз обстреляла Херсонскую область

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Херсонская область, Вторник 31 января 2023 10:16
Били из танков, РСЗО и не только. РФ более полусотни раз обстреляла Херсонскую область Фото: россияне более полусотни раз обстреляли Херсонскую область за прошедшие сутки (GettyImages)
Автор: Мария Кучерявец

Войска РФ за минувшие сутки 54 раза обстреляли территорию Херсонской области. В результате вражеских атак повреждены жилые дома.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Херсонской ОВА.

"Российские оккупанты 54 раза обстреляли территорию Херсонщины. Враг открывал огонь из артиллерии, РСЗО, минометов и танков", - говорится в сообщении.

По данным ОВА, сам Херсон армия РФ обстреляла 7 раз - повреждены жилые дома. Больше всего от вражеских атак страдал микрорайон Остров.

"Прошедшие сутки пострадавшие среди мирных людей не зафиксированы", - добавляют в ОВА.

Напомним, вчера во время российских обстрелов Херсона был разрушен гараж, повреждены жилые дома, автомобиль и сеть электропередач.

Добавим, что в результате ударов по городу 29 января около 10 человек, получивших ранения разной степени тяжести.

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