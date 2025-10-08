ua en ru
В РФ похвастались новым дроном-перехватчиком, разработку которого могли украсть у Украины

Россия, Среда 08 октября 2025 16:33
В РФ похвастались новым дроном-перехватчиком, разработку которого могли украсть у Украины Фото: россияне скопировали украинские технологии при разработке дрона (НПЦ БАСиРТК)
Автор: Маловичко Юлия

Страна-агрессор показала испытания нового дрона-перехватчика, при разработке которого россияне могли скопировать украинские технологические решения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российского разработчика в Telegram.

Речь идет о российском научно-производственном центре беспилотных авиационных систем и робототехнических комплексов "НПЦ БАСиРТК", который и представил дрон-перехватчик.

По информации "Милитарного", дрон выполнен по типичной схеме для перехватчиков: четыре двигателя и вертикальный взлет. На опубликованном видео показаны только его полеты: в том числе горизонтальный и зависание в воздухе.

Технические характеристики устройства не описываются, однако названы его цели: дрон-перехватчик россияне планируют использовать для мониторинга морской обстановки и инфраструктуры.

Новый дрон РФ похож на украинский Sting

Важно, что концептуально беспилотник похож на украинский перехватчик Sting. Существует большая вероятность, что враг, создавая аналогичные перехватчики, мог заимствовать отдельные конструктивные решения из украинских образцов, которые уже неоднократно подтвердили свою эффективность.

Украинский Sting - это классическая конструкция квадрокоптера с большим куполом, выступающим вверх от его центра, где размещена боевая часть и камера.

Управление устройством происходит с земли с помощью VR-очков, дающих оператору точное визуальное наблюдение во время полета. Дрон оснащен системой наведения на цель с использованием искусственного интеллекта.

Недавно Sting продемонстрировал свои возможности в Дании, когда украинские операторы успешно сбили несколько беспилотников в воздухе, которые имитировали угрозу.

"Оппонентами" украинских "стингов" были датские дроны Banshee.

Напомним, украинские технологии в сфере беспилотников заинтересовали многие страны мира, в том числе США. В СНБО недавно заявили, что Вашингтон намерен закупить большое количество украинских дронов на значительные суммы.

Еще сообщалось, что украинские разработчики из группы "Дикие шершни" разработали дрон-перехватчик, который способен подниматься на высоту до 11 километров.

