Россияне построили уже четвертый понтон через реку Сейм в Курской области

Российские военные построили четвертую понтонную переправу через реку Сейм в Курской области. Там недавно были уничтожены несколько мостов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Радио Свобода".

Новую переправу можно увидеть на спутниковом снимке, сделанном 26 августа. Она была построена в селе Зване, в двух километрах вниз по течению реки от стационарного моста, ранее поврежденного.

Стоит заметить, что ранее такие же переправы через реку Сейм русские построили в селе Кариж, между Званным и поселком Глушково, а также к востоку от Глушково.

В то же время мост в Кариже частично находится под водой, это могло быть сделано для маскировки или он был атакован. Еще два понтонных моста из этого списка также были атакованы ВСУ.