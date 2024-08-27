Росіяни побудували ще один понтон через річку Сейм у Курській області

Російській військові збудували четверту понтонну переправу через річку Сейм у Курській області. Там нещодавно було знищено декілька мостів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Радіо свобода".

Нову переправу можна побачити на супутниковому знімку, зробленому 26 серпня. Вона була збудована в селі Зване, за два кілометри вниз по течії річки від стаціонарного мосту, який раніше було пошкоджено.

Варто зауважити, що раніше такі ж переправи через річку Сейм росіяни збудували в селі Кариж, між Званним і селищем Глушково, а також на схід від Глушково.

Водночас, міст у Карижі частково знаходиться під водою, це могло бути зроблено для маскування, або він був атакований. Ще два понтонних мости з цього списку також були атаковані ЗСУ.

Варто зауважити, що російська службу "Радіо Свободи" заявила, що росіяни побудували не четвертий, а вже п'ятий понтон через Сейм. Росіяни збудували переправу в селі Зване, за два кілометри вниз по течії річки від стаціонарного мосту.