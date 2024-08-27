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Росіяни побудували ще один понтон через річку Сейм у Курській області

Вівторок 27 серпня 2024 20:50
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Росіяни побудували ще один понтон через річку Сейм у Курській області Ілюстративне фото: росіяни побудували четвертий понтон через річку Сейм у Курській області (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Російській військові збудували четверту понтонну переправу через річку Сейм у Курській області. Там нещодавно було знищено декілька мостів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Радіо свобода".

Нову переправу можна побачити на супутниковому знімку, зробленому 26 серпня. Вона була збудована в селі Зване, за два кілометри вниз по течії річки від стаціонарного мосту, який раніше було пошкоджено.

Варто зауважити, що раніше такі ж переправи через річку Сейм росіяни збудували в селі Кариж, між Званним і селищем Глушково, а також на схід від Глушково.

Водночас, міст у Карижі частково знаходиться під водою, це могло бути зроблено для маскування, або він був атакований. Ще два понтонних мости з цього списку також були атаковані ЗСУ.

Варто зауважити, що російська службу "Радіо Свободи" заявила, що росіяни побудували не четвертий, а вже п'ятий понтон через Сейм. Росіяни збудували переправу в селі Зване, за два кілометри вниз по течії річки від стаціонарного мосту.

Бої у Курській області

З 6 серпня у Курській області триває наступальна операція ЗСУ. За цей час Україна взяла під контроль 100 населених пунктів, і зокрема місто Суджа. Такж у Курській області була створена перша військова комендатура, а також буферна зона.

Крім того, українська влада заявила про плани відкрили гуманітарний коридор у Курській області для евакуації цивільних.

За час проведення операції у Курській області українська авіація знищила два мости через річку Сейм. Детально про те, як знищення мостів вплине на події у Курській області - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Пізніше повідомлялось, що російські військові змогли збудувати дві понтонні переправи через річку Сейм, що у Курській області. Але пізніше зроблені супутникові знімки свідчать про те, що один з понтонів зник.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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