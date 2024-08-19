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Россияне построили две понтонные переправы через реку Сейм в Курской области

Понедельник 19 августа 2024 19:40
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Россияне построили две понтонные переправы через реку Сейм в Курской области Фото: один из разрушенных мостов в Курской области (t_me_astrapress)
Автор: Наталья Кава

Российские военные смогли построить две понтонные переправы через реку Сейм, расположенную в Курской области. Недавно ВСУ уничтожили там два моста.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Радио Свобода".

На опубликованных снимках, сделанных с 17 августа, видно, что россияне построили переправу к востоку от села Зване. Ранее сообщалось о такой же переправе, построенной к востоку от села Глушково.

Следует отметить, что такие переправы армия РФ начала строить после украинских ударов по мостам в этом районе. Они могут быть предназначены для того, чтобы предоставить российским военным пути ухода в случае успешного украинского наступления.

Россияне построили две понтонные переправы через реку Сейм в Курской области

Наступление ВСУ в Курской области

Следует напомнить, что наступление ВСУ в Курской области началось 6 августа 2024 года. С этого времени Украина взяла под свой контроль около 82 населенных пунктов и захватила в плен тысячи российских военных.

По словам президента Владимира Зеленского заявил, что в планы ВСУ входит создание "буферной зоны" в Курской области, а основная задача Украины – это уничтожение российского потенциала и проведение контрударной работы.

За это время украинская авиация уничтожила два моста через реку Сейм, являющиеся стратегическими логистическими артериями. Подробно о том, как уничтожение мостов повлияет на события в Курской области – читайте в материале РБК-Украина.

В материале РБК-Украина читайте, может ли "Курский прорыв" расшириться на Белгородскую область.

Также мы объясняли, зачем Украине комендатура в Курской области и надолго ли там ВСУ.

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