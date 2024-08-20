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Россияне построили новый понтон через реку Сейм в Курской области

Иллюстративное фото: русские построили новый понтон через реку Сейм в Курской области (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Российские военные построили новую понтонную переправу через реку Сейм в Курской области. Накануне ВСУ уничтожили там предварительную переправу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Радио Свобода".

Сделанные 20 августа спутниковые снимки показывают, что новая переправа была построена через реку Сейм между селами Зване и Глушково. Она появилась буквально в 500 метрах вверх по течению реки.

Также на фото можно увидеть следы боев в районе поселка Краснооктябрьский. Российские СМИ писали о боях в этом поселке еще три дня назад. Но тогда россияне заявляли, что самый населенный пункт бои не затронули.

Наступление ВСУ в Курской области

Наступление ВСУ в Курской области началось 6 августа 2024 года. За это время Украина взяла под свой контроль более 90 населенных пунктов, а также захватила тысячи российских военных.

Как рассказал президент Владимир Зеленский, в планы ВСУ входит создание "буферной зоны" в Курской области. Основная задача Украины – это уничтожение российского потенциала и проведение контрударной работы.

За время проведения операции в Курской области украинская авиация уничтожила два моста через реку Сейм. Подробно о том, как уничтожение мостов повлияет на события в Курской области – читайте в материале РБК-Украина.

Позже сообщалось, что российские военные смогли построить две понтонные переправы через реку Сейм в Курской области. Но позже сделанные спутниковые снимки свидетельствуют о том, что один из понтонов исчез.

Также мы объясняли, зачем Украине комендатура в Курской области и надолго ли там ВСУ.

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