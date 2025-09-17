RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

Россияне на плотах и лодках рвутся к Купянску, поскольку ВСУ подорвали трубу, - "Ахиллес"

Фото: украинские военные не уверены, что враг не восстановит трубу (Getty Images)
Автор: Маловичко Юлия

Войска РФ пытаются прорваться в Купянск на лодках и плотах через реку Оскол, поскольку ВСУ подорвали газовую трубу, через которую оккупанты лезли в город.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий "Суспільному" командира 429-го отдельного полка беспилотных систем "Ахиллеса" Юрия Федоренко.

"На текущий момент вопрос с газовой трубой Силами обороны был решен. Ее подорвали. Но сможет ли противник второй раз ее восстановить... Потому что это уже не первый раз, когда выводим из строя" - заявил командир.

По его словам, в связи с тем, что труба расположена на временно оккупированной территории, наши военные не могут ее выкопать.

"Потому что противник постоянно влияет путем своих артиллерийских средств, за счет беспилотников и так далее. Но огневыми средствами повредить удалось", - добавил Федоренко.

В результате противник сейчас вынужден снова нарастить перемещение через реку Оскол по предыдущим сценариям - на лодках и плотах.

Цель оккупантов - обойти Купянск по северо-западной окраине и продвинуться максимально в самом городе.

Ранее сообщалось, что оккупация Купянска в Харьковской области является стратегической целью россиян в регионе и им частично удается прорываться в город.

Враг использует газовые трубы для того, чтобы зайти в Купянск. Так россияне преодолевают реку Оскол.

РБК-Украина писало о намерениях РФ захватить Купянск в осенне-зимний период в материале "Осеннее наступление РФ: где ударят россияне и какие угрозы для Украины".

Читайте РБК-Украина в Google News
КупянскВооруженные силы УкраиныРусские