Росіяни на плотах та човнах рвуться до Куп'янська, бо ЗСУ підірвали трубу, - "Ахіллес"

Війська РФ намагаються прорватися до Куп'янська на човнах та плотах через річку Оскіл, оскільки ЗСУ підірвали газову трубу, через яку окупанти лізли до міста.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар "Суспільному" командира 429-го окремого полку безпілотних систем "Ахіллеса" Юрія Федоренко
"На поточний момент питання з газовою трубою Силами оборони було вирішене. Її підірвали. Але чи зможе противник другий раз її поновити... Тому що це вже не перший раз, коли виводимо з ладу" - заявив командир.
За його словами, у зв'язку з тим, що труба розташована на тимчасово окупованій території, наші військові не можуть її викопати.
"Тому що противник постійно впливає шляхом своїх артилерійських засобів, за рахунок безпілотників і так далі. Але вогневими засобами пошкодити вдалося", - додав Федоренко.
Як наслідок, противник зараз вимушений знову наростити переміщення через річку Оскіл за попередніми сценаріями - на човнах та плотах.
Ціль окупантів - обійти Куп'янськ по північно-західній околиці та просунутися максимально в самому місті.
Раніше повідомлялось, що окупація Куп’янська в Харківській області є стратегічною метою росіян у регіоні і їм частково вдається прориватись до міста.
Ворог використовує газові труби для того, щоб зайти в Куп’янськ. Так росіяни долають річку Оскіл.
РБК-Україна писало про наміри РФ захопити Куп'янськ в осінньо-зимовий період в матеріалі "Осінній наступ РФ: де вдарять росіяни і які загрози для України".