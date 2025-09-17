Росіяни на плотах та човнах рвуться до Куп'янська, бо ЗСУ підірвали трубу, - "Ахіллес"

"На поточний момент питання з газовою трубою Силами оборони було вирішене. Її підірвали. Але чи зможе противник другий раз її поновити... Тому що це вже не перший раз, коли виводимо з ладу" - заявив командир.

За його словами, у зв'язку з тим, що труба розташована на тимчасово окупованій території, наші військові не можуть її викопати.

"Тому що противник постійно впливає шляхом своїх артилерійських засобів, за рахунок безпілотників і так далі. Але вогневими засобами пошкодити вдалося", - додав Федоренко.

Як наслідок, противник зараз вимушений знову наростити переміщення через річку Оскіл за попередніми сценаріями - на човнах та плотах.

Ціль окупантів - обійти Куп'янськ по північно-західній околиці та просунутися максимально в самому місті.