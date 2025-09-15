Россияне прибегают к хитрым тактикам для захвата Купянска, - ОСГВ "Днепр"

Оккупация Купянска в Харьковской области является стратегической целью россиян в регионе и им частично удается прорываться в город.

Об этом заявил спикер ОСГВ "Днепр" Алексей Бельский в эфире "Суспільного", сообщает РБК-Украина .

Бельский отметил, что войска врага по состоянию на 15 сентября не вошли в город, однако оккупантам удается проникать в Купянск.

"Официально россияне не зашли, но есть диверсионные группы. Тактика переодевания нарушает законы войны, но эта тактика для них удачная", - заявил спикер.

По его словам россияне пытаются накопить свои силы на северных окраинах города, используя и гражданскую одежду, и поддельные документы.

"К сожалению, многие местные не захотели уезжать, сидят там под бомбежками. Те оккупанты, которые инфильтрировались, осуществляют контрдиверсионную операцию, прочесывают районы Купянска, работают на районах Купянска", - добавил Бельский.

Распознавать россиян местным удается благодаря их произношению или восточным чертам лица. Также спикер ОСГВ отметил, что газовая труба, по которой россиянам удалось зайти на северные окраины Купянска, находится под огневым контролем ВСУ.

Напомним, что российские войска ранее использовали подземные трубопроводы для продвижения за украинские оборонительные позиции в Авдеевке Донецкой области в январе 2024 года и в Судже Курской области в марте 2025 года.