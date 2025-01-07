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Россияне планируют вывезти 5 тысяч детей из оккупированной Луганской области, - ЦНС

Фото: россияне планируют вывезти 5 тысяч детей из оккупированной Луганской области (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Россия намерена вывезти 5 тысяч детей из временно оккупированной Луганской области. Кремль усиливает политику ассимиляции украинцев на захваченных территориях через "культурные" и "оздоровительные" программы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

Как сообщается, оккупанты по кремлевской программе "Культурная карта 4+85" планируют вывезти в Россию 5 тысяч детей из оккупированной Луганской области.

Культурная карта предусматривает пропагандистские путешествия школьников в российские города с целью промывки мозгов маленьких украинцев и дальнейшей их русификации. Кроме этого детям предлагают продолжать обучение в стране-агрессоре.

В ЦНС отметили, что в 2025 году Кремль усиливает политику ассимиляции украинцев на временно оккупированных территориях. Для этого Минкульт РФ создал специальные программы.

Также россияне активно ищут способы, чтобы вывезти в РФ украинских детей: это и "университетские смены", и "оздоровительные" путешествия.

"Центр национального сопротивления отмечает, что каждый, кто причастен к вывозу украинских детей и меняет их самоидентификацию, будет нести ответственность за свои поступки. По международному праву такое преступление является актом геноцида, - отметили в ЦНС.

 

Депортация украинских детей

Отметим, с начала полномасштабного вторжения России в Украину россияне массово депортируют украинских детей. Их вывозят в Беларусь, РФ, а часть в оккупированный Крым.

По словам омбудсмена Дмитрия Лубинца, с начала полномасштабной войны Россия депортировала из Украины более 19,5 тысячи детей. Домой удалось вернуть более тысячи маленьких украинцев.

Напомним, именно депортация украинских детей стала причиной для выдачи Международным уголовным судом в Гааге ордера на арест российского диктатора Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой.

Также ранее в ЦНС сообщали, что Кремль сформировал план по направлению украинских детей, которые в оккупации, в милитарные лагеря в 2025 году. Москва уже передала его оккупационным администрациям.

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