Россияне планируют вывезти 5 тысяч детей из оккупированной Луганской области, - ЦНС

Как сообщается, оккупанты по кремлевской программе "Культурная карта 4+85" планируют вывезти в Россию 5 тысяч детей из оккупированной Луганской области.

Культурная карта предусматривает пропагандистские путешествия школьников в российские города с целью промывки мозгов маленьких украинцев и дальнейшей их русификации. Кроме этого детям предлагают продолжать обучение в стране-агрессоре.

В ЦНС отметили, что в 2025 году Кремль усиливает политику ассимиляции украинцев на временно оккупированных территориях. Для этого Минкульт РФ создал специальные программы.

Также россияне активно ищут способы, чтобы вывезти в РФ украинских детей: это и "университетские смены", и "оздоровительные" путешествия.

"Центр национального сопротивления отмечает, что каждый, кто причастен к вывозу украинских детей и меняет их самоидентификацию, будет нести ответственность за свои поступки. По международному праву такое преступление является актом геноцида, - отметили в ЦНС.