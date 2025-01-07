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РФ создала план вывоза детей, которые в оккупации, в милитарные лагеря в 2025 году, - ЦНС

Вторник 07 января 2025 03:46
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РФ создала план вывоза детей, которые в оккупации, в милитарные лагеря в 2025 году, - ЦНС Фото: каждый регион имеет план по количеству детей, сколько надо отправить (vk.com/avangard_patriot)
Автор: Эдуард Ткач

Кремль сформировал план по направлению украинских детей, которые в оккупации, в милитарные в 2025 году. Москва уже передала его оккупационным администрациям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления (ЦНС).

По данным информационного ресурса, детей будут отправлять в лагерь "Авангард" в Волгоградской области. Официально лагерь название центра "патриотического воспитания", однако как пишет ЦНС, фактически это милитарный лагерь, где детям пропагандируют военную карьеру в училищах Российской Федерации.

"Каждый регион имеет план по количеству детей, которые должны быть отправлены в лагерь в течение сезона. Сами оккупационные администрации возложили ответственность за набор участников на кремлевские движения в регионе", - говорится в сообщении.

Напомним, что Россия планирует значительно увеличит количество милитаристских групп и ячеек для детей на временно оккупированных территориях Украины. В частности, так называемых центров "Юнармии" запланировано в 2025 году сформировать вдвое больше.

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