Росіяни планують вивезти 5 тисяч дітей з окупованої Луганської області, - ЦНС

Як повідомляється, окупанти за кремлівською програмою "Культурна карта 4+85" планують вивезти до Росії 5 тисяч дітей з окупованої Луганської області.

Культурна карта передбачає пропагандистські подорожі школярів у російські міста з метою промивання мізків маленьких українців і подальшої їх русифікації. Окрім цього дітям пропонують продовжувати навчання у країні-агресорці.

У ЦНС зазначили, що у 2025 році Кремль посилює політику асиміляції українців на тимчасово окупованих територіях. Для цього Мінкульт РФ створив спеціальні програми.

Також росіяни активно шукають способи, аби вивезти до РФ українських дітей: це і "університетські зміни", і "оздоровчі" подорожі.

"Центр національного спротиву зазначає, що кожен, хто причетний до вивезення українських дітей та змінює їхню самоідентифікацію, буде нести відповідальність за свої вчинки. За міжнародним правом такий злочин є актом геноциду, - наголосили у ЦНС.