Россияне подняли в воздух МиГ-31К: в Украине масштабная тревога

Киев, Суббота 06 сентября 2025 14:46
Россияне подняли в воздух МиГ-31К: в Украине масштабная тревога Фото: в Украине масштабная воздушная тревога 6 сентября (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Масштабная воздушная тревога в Украине была объявлена в субботу, 6 сентября. Россия подняла в воздух истребитель МиГ-31К.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ в Telegram.

Воздушную тревогу в Киеве объявили в 14:32. Позже "покраснели" из-за угрозы с воздуха все области Украины.

"Ракетная опасность по всей территории Украины! Зафиксирован взлет МиГ-31К", - сообщили Воздушные силы ВСУ.

Карта воздушных тревог по состоянию на 14:38
Обновлено в 14:55

Воздушные силы объявили отбой угрозы по МиГ-31К.

Обстрелы Украины

Напомним, в ночь на 6 сентября оккупанты атаковали Украину 91 дроном. Противовоздушная оборона обезвредила 68 вражеских беспилотников.

По данным Воздушных сил ВСУ, зафиксировано попадание 18 ударных беспилотников на 8 локациях, падение сбитых (обломки) на 4 локациях.

Этой ночью россияне ударили по железнодорожной инфраструктуре в Донецкой области, что вызвало задержки в движении поездов.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что РФ за шесть дней сентября выпустила по Украине более 1300 дронов, почти 900 управляемых авиабомб и до полусотни ракет различных типов.

