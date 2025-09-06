Россияне подняли в воздух МиГ-31К: в Украине масштабная тревога

Масштабная воздушная тревога в Украине была объявлена в субботу, 6 сентября. Россия подняла в воздух истребитель МиГ-31К.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ в Telegram.

Карта воздушных тревог по состоянию на 14:38

Воздушную тревогу в Киеве объявили в 14:32. Позже "покраснели" из-за угрозы с воздуха все области Украины.

Обстрелы Украины

Напомним, в ночь на 6 сентября оккупанты атаковали Украину 91 дроном. Противовоздушная оборона обезвредила 68 вражеских беспилотников.

По данным Воздушных сил ВСУ, зафиксировано попадание 18 ударных беспилотников на 8 локациях, падение сбитых (обломки) на 4 локациях.

Этой ночью россияне ударили по железнодорожной инфраструктуре в Донецкой области, что вызвало задержки в движении поездов.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что РФ за шесть дней сентября выпустила по Украине более 1300 дронов, почти 900 управляемых авиабомб и до полусотни ракет различных типов.