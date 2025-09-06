ua en ru
Росіяни підняли у повітря МіГ-31К: в Україні масштабна тривога

Київ, Субота 06 вересня 2025 14:46
Росіяни підняли у повітря МіГ-31К: в Україні масштабна тривога Фото: в Україні масштабна повітряна тривога 6 вересня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Масштабна повітряна тривога в Україні була оголошена в суботу, 6 вересня. Росія підняла у повітря винищувач МіГ-31К.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ в Telegram.

Повітряну тривогу у Києві оголосили о 14:32. Згодом "почервоніли" через загрозу з повітря всі області України.

" Ракетна небезпека по всій території України! Зафіксовано зліт МіГ-31К", - повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Карта повітряних тривог станом на 14:38
Росіяни підняли у повітря МіГ-31К: в Україні масштабна тривога

Оновлено о 14:55

Повітряні сили оголосили відбій загрози по МіГ-31К.

Обстріли України

Нагадаємо, в ніч на 6 вересня окупанти атакували Україну 91 дроном. Протиповітряна оборона знешкодила 68 ворожих безпілотників.

За даними Повітряних сил ЗСУ, зафіксовано влучання 18 ударних безпілотників на 8 локаціях, падіння збитих (уламки) на 4 локаціях.

Цієї ночі росіяни вдарили по залізничній інфраструктурі в Донецькій області, що викликало затримки у русі потягів.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що РФ за шість днів вересня випустила по Україні понад 1300 дронів, майже 900 керованих авіабомб і до пів сотні ракет різних типів.

