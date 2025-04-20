Россияне под прикрытием "перемирия" на фронте готовят маршруты для тяжелой техники

Как сообщают военные, россияне в Донецкой области активно прокладывают маршруты для техники во время "пасхального перемирия".

Дело в том, что 9 апреля воины 66-й отдельной механизированной бригады имени князя Мстислава Храброго уничтожили комплекс КРВД - установку для развертывания временных дорог на базе КАМАЗа. Тогда этот уничтоженный комплекс перекрыл проезд через реку Черный Жеребец в Донецкой области, чем сделал невозможным штурмовые действия россиян бронетехникой.

Поэтому оккупанты решили использовать время "пасхального перемирия", чтобы исправить ситуацию.

"Сегодня, 20 апреля, россияне пытаются расчистить переправу от остатков уничтоженной техники. Для этого задействовали более десяти солдат и специализированную машину. Аэроразведка 66 бригады продолжает пристально следить за оккупантами!", - рассказали в бригаде имени Мстислава Храброго.

Фото: россияне обустраивают маршруты для техники (t.me/ombr66)

Также украинские военные отметили активизацию штурмовых действий пехотой на позицию одного из батальонов бригады в Донецкой области.

"Пасхальное перемирие"

Напомним, вчера российский диктатор Владимир Путин объявил "пасхальное перемирие". По его словам, оно действует с 18:00 19 апреля дня до 00:00 21 апреля.

Также Путин заявил, что отдал приказ прекратить все боевые действия.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский доложил президенту что в период между 18:00 вчерашних суток и 00:00 сегодня произошло 387 обстрелов и 19 штурмовых действий российской армии. 290 раз россияне применяли беспилотники.