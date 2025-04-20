Росіяни під прикриттям "перемир’я" на фронті готують маршрути для важкої техніки

Як повідомляють військові, росіяни у Донецькій області активно прокладають маршрути для техніки під час "великоднього перемир'я".

Річ у тому, що 9 квітня воїни 66‑ї окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго знищили комплекс КРВД - установку для розгортання тимчасових доріг на базі КАМАЗа. Тоді цей знищений комплекс перекрив проїзд через річку Чорний Жеребець у Донецькій області, чим унеможливив штурмові дії росіян бронетехнікою.

Тому окупанти вирішили використати час "великоднього перемир'я", щоб виправити ситуацію.

"Сьогодні, 20 квітня, росіяни намагаються розчистити переправу від решток знищеної техніки. Для цього задіяли понад десять солдатів і спеціалізовану машину. Аеророзвідка 66 бригади продовжує пильно стежити за окупантами!", - розповіли в бригаді імені Мстислава Хороброго.

Фото: росіяни облаштовують маршрути для техніки (t.me/ombr66)

Також українські військові відзначили активізацію штурмових дій піхотою на позицію одного з батальйонів бригади у Донецькій області.

"Великоднє перемир'я"

Нагадаємо, вчора російський диктатор Володимир Путін оголосив "великоднє перемир'я". За його словами, воно діє з 18:00 19 квітня дня до 00:00 21 квітня.

Також Путін заявив, що віддав наказ припинити всі бойові дії.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський доповів президенту що у період між 18:00 учорашньої доби та 00:00 сьогодні відбулося 387 обстрілів і 19 штурмових дій російської армії. 290 разів росіяни застосовували безпілотники.