Продлится ли перемирие между Украиной и РФ после Пасхи: что говорит Буданов

Пасхальное перемирие между Украиной и Россией не станет долгосрочным.

Как сообщает РБК-Украина , об этом руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов заявил в комментарии Новости.LIVE .

Буданов отметил, что нынешнее однодневное перемирие вряд ли будет иметь продолжение.

По его словам, подобная ситуация уже была раньше - на Пасху объявляли тишину, однако ее неоднократно нарушали. В то же время большинство все же пыталось соблюдать режим прекращения огня.

"Я думаю, что ничего не изменится и так же будет и сегодня", - сказал глава ОП.