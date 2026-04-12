ua en ru
Вс, 12 апреля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Продлится ли перемирие между Украиной и РФ после Пасхи: что говорит Буданов

12:00 12.04.2026 Вс
2 мин
Режим тишины на фронте может затянуться на дольше?
aimg Татьяна Степанова
Продлится ли перемирие между Украиной и РФ после Пасхи: что говорит Буданов Фото: руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов (Getty Images)

Пасхальное перемирие между Украиной и Россией не станет долгосрочным.

Как сообщает РБК-Украина, об этом руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов заявил в комментарии Новости.LIVE.

Буданов отметил, что нынешнее однодневное перемирие вряд ли будет иметь продолжение.

По его словам, подобная ситуация уже была раньше - на Пасху объявляли тишину, однако ее неоднократно нарушали. В то же время большинство все же пыталось соблюдать режим прекращения огня.

"Я думаю, что ничего не изменится и так же будет и сегодня", - сказал глава ОП.

Пасхальное перемирие

Напомним, в начале апреля президент Украины Владимир Зеленский предложил ввести режим прекращения огня на период пасхальных праздников. Официального согласия со стороны Кремля тогда не прозвучало.

Уже 9 апреля российский диктатор Владимир Путин заявил о пасхальном перемирии, которое должно было действовать с 16:00 11 апреля до конца суток 12 апреля.

В ответ Украина заявила о готовности к зеркальным шагам в случае реального прекращения боевых действий и призвала продлить режим тишины и после праздников.

Также Украина предложила России продлить режим прекращения огня и после Пасхи.

Однако, по данным Генерального штаба ВСУ, несмотря на заявленное Россией "пасхальное перемирие", боевые действия на фронте не прекратились. По состоянию на утро 12 апреля на фронте произошло более 2 тысяч столкновений.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Офис президента Кирилл Буданов Перемирие России и Украины Режим прекращения огня
Новости
Аналитика
