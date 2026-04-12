Продлится ли перемирие между Украиной и РФ после Пасхи: что говорит Буданов
Пасхальное перемирие между Украиной и Россией не станет долгосрочным.
Как сообщает РБК-Украина, об этом руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов заявил в комментарии Новости.LIVE.
Буданов отметил, что нынешнее однодневное перемирие вряд ли будет иметь продолжение.
По его словам, подобная ситуация уже была раньше - на Пасху объявляли тишину, однако ее неоднократно нарушали. В то же время большинство все же пыталось соблюдать режим прекращения огня.
"Я думаю, что ничего не изменится и так же будет и сегодня", - сказал глава ОП.
Пасхальное перемирие
Напомним, в начале апреля президент Украины Владимир Зеленский предложил ввести режим прекращения огня на период пасхальных праздников. Официального согласия со стороны Кремля тогда не прозвучало.
Уже 9 апреля российский диктатор Владимир Путин заявил о пасхальном перемирии, которое должно было действовать с 16:00 11 апреля до конца суток 12 апреля.
В ответ Украина заявила о готовности к зеркальным шагам в случае реального прекращения боевых действий и призвала продлить режим тишины и после праздников.
Также Украина предложила России продлить режим прекращения огня и после Пасхи.
Однако, по данным Генерального штаба ВСУ, несмотря на заявленное Россией "пасхальное перемирие", боевые действия на фронте не прекратились. По состоянию на утро 12 апреля на фронте произошло более 2 тысяч столкновений.