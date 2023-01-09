ua ru
Пн, 09 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

"Три дня искали". Оккупант жалуется на переполненные военными госпитали (перехват)

Новина українською →
Понедельник 09 января 2023 18:22
"Три дня искали". Оккупант жалуется на переполненные военными госпитали (перехват) Иллюстративное фото: оккупант пожаловался на переполненные военными госпитали (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Госпитали на территории России переполнены солдатами. Из-за этого новых раненых везут в больницы по несколько суток.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на перехват разговора оккупанта, который обнародовало Главное управление разведки Минобороны Украины.

Раненый российский солдат жалуется, что условия содержания в больнице - как в тюрьме, поскольку там не разрешают свободно передвигаться.

При этом он добавляет, что его везли в госпиталь три дня.

"В каждый город России заезжали. Все госпитали переполнены", - рассказал оккупант.

Напомним, ранее в Мариупольском горсовете рассказывали, что в оккупированном городе медучреждения переполнены больными, а новых людей отказываются госпитализировать.

Также мы писали, что, по информации Луганской ОВА, в области большинство больниц превратили в госпитали для лечения российских оккупантов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
лікарні Войска РФ Главное управление разведки Война России против Украины
NEWS
Британия рассматривает возможность поставки Украине танков Challenger 2, - Sky News
Британия рассматривает возможность поставки Украине танков Challenger 2, - Sky News
DAILY
Суд для Путина. Как наказать диктатора за войну в Украине и начать трибунал по России
Юлия Акимовакорреспондент Суд для Путина. Как наказать диктатора за войну в Украине и начать трибунал по России