"Три дня искали". Оккупант жалуется на переполненные военными госпитали (перехват)

Госпитали на территории России переполнены солдатами. Из-за этого новых раненых везут в больницы по несколько суток.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на перехват разговора оккупанта, который обнародовало Главное управление разведки Минобороны Украины.

Раненый российский солдат жалуется, что условия содержания в больнице - как в тюрьме, поскольку там не разрешают свободно передвигаться.

При этом он добавляет, что его везли в госпиталь три дня.

"В каждый город России заезжали. Все госпитали переполнены", - рассказал оккупант.