Россияне перебрасывают войска с Сумского направления на юг, - ГПСУ

"Наши подразделения в Хотинской и Юнаковской громадах отмечают, что количество атак или действий врага существенно уменьшилось по сравнению с начальным периодом, когда противник пытался продвинуться вглубь территории Украины", - сообщил Демченко.

Он добавил, что российские войска постепенно отводят накопленные силы и перебрасывают их, в частности, на южные направления.

Спикер также сообщил, что подразделения Сумского пограничного отряда и бригады "Стальной кордон" на днях посетил председатель ГПСУ Сергей Дейнеко, который ознакомился с обстановкой и отметил личный состав за стойкость в боях с врагом.