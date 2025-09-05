Россияне перебрасывают войска с Сумского направления на юг, - ГПСУ

На Сумском направлении пограничники зафиксировали существенное уменьшение атак РФ. В то же время в ГПСУ подтвердили переброску сил врага на другие направления, в том числе и на юг.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко в эфире телемарафона.
"Наши подразделения в Хотинской и Юнаковской громадах отмечают, что количество атак или действий врага существенно уменьшилось по сравнению с начальным периодом, когда противник пытался продвинуться вглубь территории Украины", - сообщил Демченко.
Он добавил, что российские войска постепенно отводят накопленные силы и перебрасывают их, в частности, на южные направления.
Спикер также сообщил, что подразделения Сумского пограничного отряда и бригады "Стальной кордон" на днях посетил председатель ГПСУ Сергей Дейнеко, который ознакомился с обстановкой и отметил личный состав за стойкость в боях с врагом.
Напомним, в конце июля стало известно, что Силы обороны Украины освободили приграничное село Кондратовка в Сумской области.
В августе украинские военные освободили и зачистили от российских оккупантов село Бессаловка. Населенный пункт находится в Сумской области возле границы с РФ.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Силам обороны удалось сорвать план армии РФ в Сумской области и оттеснить врага на данном направлении.
Как отметили в британской разведке, в течение последних двух недель войска РФ не достигли никаких заметных успехов в Сумской области.
Тем временем оккупанты усилили обстрелы города Сумы и области. Сегодня ночью они нанесли серию ударов по объектам критической и промышленной инфраструктуры Сумской области, в результате удара возник масштабный пожар.