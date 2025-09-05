RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Убийство Парубия Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине

Россияне перебрасывают войска с Сумского направления на юг, - ГПСУ

Фото иллюстративное: россияне перебрасывают войска с Сумского направления на юг (росСМИ)
Автор: Ірина Глухова

На Сумском направлении пограничники зафиксировали существенное уменьшение атак РФ. В то же время в ГПСУ подтвердили переброску сил врага на другие направления, в том числе и на юг.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко в эфире телемарафона.

"Наши подразделения в Хотинской и Юнаковской громадах отмечают, что количество атак или действий врага существенно уменьшилось по сравнению с начальным периодом, когда противник пытался продвинуться вглубь территории Украины", - сообщил Демченко.

Он добавил, что российские войска постепенно отводят накопленные силы и перебрасывают их, в частности, на южные направления.

Спикер также сообщил, что подразделения Сумского пограничного отряда и бригады "Стальной кордон" на днях посетил председатель ГПСУ Сергей Дейнеко, который ознакомился с обстановкой и отметил личный состав за стойкость в боях с врагом.

 

Ситуация в Сумской области

Напомним, в конце июля стало известно, что Силы обороны Украины освободили приграничное село Кондратовка в Сумской области.

В августе украинские военные освободили и зачистили от российских оккупантов село Бессаловка. Населенный пункт находится в Сумской области возле границы с РФ.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Силам обороны удалось сорвать план армии РФ в Сумской области и оттеснить врага на данном направлении.

Как отметили в британской разведке, в течение последних двух недель войска РФ не достигли никаких заметных успехов в Сумской области.

Тем временем оккупанты усилили обстрелы города Сумы и области. Сегодня ночью они нанесли серию ударов по объектам критической и промышленной инфраструктуры Сумской области, в результате удара возник масштабный пожар.

Читайте РБК-Украина в Google News
Сумская областьДПСУВойна в Украине