ВСУ освободили Кондратьевку: появилось эпическое видео боев

Сегодня официально стало известно, что Силы обороны Украины освободили пограничное село Кондратьевка в Сумской области. Сейчас уже появилось эпическое видео боев за населенный пункт.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "СтратКом ВСУ".

В частности, на опубликованных кадрах видно, как украинские воины наносят удары по врагу, используя дроны и другое вооружение.

Также на видео попал момент, на котором защитник Украины ставит флаг над одним из зданий.

"Воинскими частями и подразделениями Сил обороны Украины, которые входят в состав сил и средств группировки войск "Курск", а также силами и средствами старшего начальника, освобожден населенный пункт Кондратьевка Сумской области", - пишет СтратКом.

Сейчас в освобожденном населенном пункте продолжаются стабилизационные мероприятия.