Россияне перебрасывают войска с Сумского направления на юг, - ГПСУ

Пятница 05 сентября 2025 10:40
Россияне перебрасывают войска с Сумского направления на юг, - ГПСУ Фото иллюстративное: россияне перебрасывают войска с Сумского направления на юг (росСМИ)
Автор: Ірина Глухова

На Сумском направлении пограничники зафиксировали существенное уменьшение атак РФ. В то же время в ГПСУ подтвердили переброску сил врага на другие направления, в том числе и на юг.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко в эфире телемарафона.

"Наши подразделения в Хотинской и Юнаковской громадах отмечают, что количество атак или действий врага существенно уменьшилось по сравнению с начальным периодом, когда противник пытался продвинуться вглубь территории Украины", - сообщил Демченко.

Он добавил, что российские войска постепенно отводят накопленные силы и перебрасывают их, в частности, на южные направления.

Спикер также сообщил, что подразделения Сумского пограничного отряда и бригады "Стальной кордон" на днях посетил председатель ГПСУ Сергей Дейнеко, который ознакомился с обстановкой и отметил личный состав за стойкость в боях с врагом.

Ситуация в Сумской области

Напомним, в конце июля стало известно, что Силы обороны Украины освободили приграничное село Кондратовка в Сумской области.

В августе украинские военные освободили и зачистили от российских оккупантов село Бессаловка. Населенный пункт находится в Сумской области возле границы с РФ.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Силам обороны удалось сорвать план армии РФ в Сумской области и оттеснить врага на данном направлении.

Как отметили в британской разведке, в течение последних двух недель войска РФ не достигли никаких заметных успехов в Сумской области.

Тем временем оккупанты усилили обстрелы города Сумы и области. Сегодня ночью они нанесли серию ударов по объектам критической и промышленной инфраструктуры Сумской области, в результате удара возник масштабный пожар.

Сумская область ДПСУ Война в Украине
