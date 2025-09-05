Росіяни перекидають війська з Сумського напрямку на південь, - ДПСУ

На Сумському напрямку прикордонники зафіксували суттєве зменшення атак РФ. Водночас у ДПСУ підтвердили перекидання сил ворога на інші напрямки, зокрема й на південь.

Як повідомляє РБК-Україна , про це заявив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в ефірі телемарафону .

"Наші підрозділи в Хотінській та Юнаківській громадах відзначають, що кількість атак або дій ворога суттєво зменшилася порівняно з початковим періодом, коли противник намагався просунутися вглиб території України", - повідомив Демченко.

Він додав, що російські війська поступово відводять накопичені сили та перекидають їх, зокрема, на південні напрямки.

Речник також повідомив, що підрозділи Сумського прикордонного загону та бригади "Сталевий кордон" днями відвідав голова ДПСУ Сергій Дейнеко, який ознайомився з обстановкою та відзначив особовий склад за стійкість у боях з ворогом.