Росіяни перекидають війська з Сумського напрямку на південь, - ДПСУ
На Сумському напрямку прикордонники зафіксували суттєве зменшення атак РФ. Водночас у ДПСУ підтвердили перекидання сил ворога на інші напрямки, зокрема й на південь.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в ефірі телемарафону.
"Наші підрозділи в Хотінській та Юнаківській громадах відзначають, що кількість атак або дій ворога суттєво зменшилася порівняно з початковим періодом, коли противник намагався просунутися вглиб території України", - повідомив Демченко.
Він додав, що російські війська поступово відводять накопичені сили та перекидають їх, зокрема, на південні напрямки.
Речник також повідомив, що підрозділи Сумського прикордонного загону та бригади "Сталевий кордон" днями відвідав голова ДПСУ Сергій Дейнеко, який ознайомився з обстановкою та відзначив особовий склад за стійкість у боях з ворогом.
Ситуація у Сумській області
Нагадаємо, в кінці липня стало відомо, що Сили оборони України звільнили прикордонне село Кіндратівка в Сумській області.
У серпні українські військові звільнили та зачистили від російських окупантів село Безсалівка. Населений пункт знаходиться у Сумській області біля кордону з РФ.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Силам оборони вдалося зірвати план армії РФ в Сумській області і відтіснити ворога на даному напрямку.
Як зазначили у британській розвідці, протягом останніх двох тижнів війська РФ не досягли жодних помітних успіхів у Сумській області.
Тим часом окупанти посилили обстріли міста Суми та області. Сьогодні вночі вони завдали серії ударів по об’єктах критичної та промислової інфраструктури Сумської області, в результаті удару виникла масштабна пожежа.