ua en ru
Пт, 05 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Вбивство Парубія Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Росіяни перекидають війська з Сумського напрямку на південь, - ДПСУ

П'ятниця 05 вересня 2025 10:40
UA EN RU
Росіяни перекидають війська з Сумського напрямку на південь, - ДПСУ Фото ілюстративне: росіяни перекидають війська з Сумського напрямку на південь (росЗМІ)
Автор: Ірина Глухова

На Сумському напрямку прикордонники зафіксували суттєве зменшення атак РФ. Водночас у ДПСУ підтвердили перекидання сил ворога на інші напрямки, зокрема й на південь.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в ефірі телемарафону.

"Наші підрозділи в Хотінській та Юнаківській громадах відзначають, що кількість атак або дій ворога суттєво зменшилася порівняно з початковим періодом, коли противник намагався просунутися вглиб території України", - повідомив Демченко.

Він додав, що російські війська поступово відводять накопичені сили та перекидають їх, зокрема, на південні напрямки.

Речник також повідомив, що підрозділи Сумського прикордонного загону та бригади "Сталевий кордон" днями відвідав голова ДПСУ Сергій Дейнеко, який ознайомився з обстановкою та відзначив особовий склад за стійкість у боях з ворогом.

Ситуація у Сумській області

Нагадаємо, в кінці липня стало відомо, що Сили оборони України звільнили прикордонне село Кіндратівка в Сумській області.

У серпні українські військові звільнили та зачистили від російських окупантів село Безсалівка. Населений пункт знаходиться у Сумській області біля кордону з РФ.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Силам оборони вдалося зірвати план армії РФ в Сумській області і відтіснити ворога на даному напрямку.

Як зазначили у британській розвідці, протягом останніх двох тижнів війська РФ не досягли жодних помітних успіхів у Сумській області.

Тим часом окупанти посилили обстріли міста Суми та області. Сьогодні вночі вони завдали серії ударів по об’єктах критичної та промислової інфраструктури Сумської області, в результаті удару виникла масштабна пожежа.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сумська область ДПСУ Війна в Україні
Новини
"Мадяр" підтвердив удари по Рязанському НПЗ та нафтобазі в окупованому Луганську
"Мадяр" підтвердив удари по Рязанському НПЗ та нафтобазі в окупованому Луганську
Аналітика
Юна армія Путіна. Як Кремль змушує українських дітей служити Росії
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події Юна армія Путіна. Як Кремль змушує українських дітей служити Росії