Шмыгаль сообщил об открытии нового временного пункта контроля на границе с Молдовой

На границе с Молдовой открыли новый пункт контроля "Березино". Он станет альтернативным путем перевозки зерна.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля на заседании правительства.

"Также продолжаем развивать логистику в западном направлении. В настоящее время принимаем распоряжение об открытии нового временного пункта контроля на границе с Молдовой", – отметил премьер-министр.

Речь идет о железнодорожной станции "Березино", где недавно возобновили движение поездов.

"Этот маршрут важен для транспортных перевозок, в частности украинского зерна", - уточнил глава правительства.

Он подчеркнул, что таким образом Украина создает альтернативные пути, чтобы компенсировать потери из-за российской частичной морской блокады.