Шмыгаль сообщил об открытии нового временного пункта контроля на границе с Молдовой
На границе с Молдовой открыли новый пункт контроля "Березино". Он станет альтернативным путем перевозки зерна.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля на заседании правительства.
"Также продолжаем развивать логистику в западном направлении. В настоящее время принимаем распоряжение об открытии нового временного пункта контроля на границе с Молдовой", – отметил премьер-министр.
Речь идет о железнодорожной станции "Березино", где недавно возобновили движение поездов.
"Этот маршрут важен для транспортных перевозок, в частности украинского зерна", - уточнил глава правительства.
Он подчеркнул, что таким образом Украина создает альтернативные пути, чтобы компенсировать потери из-за российской частичной морской блокады.
Напомним, в Закарпатской области заработал пункт пропуска. Новый КПП открыли в Рахове на границе с Румынией.
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