Шмигаль повідомив про відкриття нового тимчасового пункту контролю на кордоні з Молдовою

На кордоні з Молдовою відкрили новий пункт контролю "Березине". Він стане альтернативним шляхом перевезення зерна.

Про це повідомляє РБК-Україна, з посиланням на заяву прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля на засіданні уряду.

"Також продовжуємо розвивати логістику в західному напрямку. Наразі приймаємо розпорядження про відкриття нового тимчасового пункту контролю на кордоні з Молдовою", - зазначив прем‘єр-міністр. Ідеться про залізничну станцію "Березине", де нещодавно відновили рух потягів. "Цей маршрут важливий для транспортних перевезень, зокрема, українського зерна", - уточнив очільник уряду. Він наголосив, що таким чином Україна створює альтернативні шляхи, щоби компенсувати втрати через російську часткову морську блокаду.