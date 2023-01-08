На границе с Румынией заработал еще один пункт пропуска
Фото: в Рахове открылся КПП на границе с Румынией (facebook.com/DPSUkraine)
В Закарпатской области заработал новый пункт пропуска на границе с Румынией. Новый КПП открылся в Рахове.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство по реинтеграции временно оккупированных территорий в Telegram.
Пункт пропуска "Рахов" обслуживает пассажиров поездов, которые едут в Румынию или из нее. Он работает круглосуточно, но только в период действия военного положения и через 90 дней после его прекращения или отмены.
Также украинцы могут воспользоваться другими пунктами пропуска на границе с Румынией:
- Солотвино - Сигету Мармацией. Разрешается пропуск пассажирских автотранспортных средств до 3,5 тонны, а также легковых автомобилей и пешеходов.
- Порубное - Сирет. Разрешается пропуск пассажирских автотранспортных, грузовых средств, а также пешеходов.
- Дьяково - Халмеу. Разрешается пропуск пассажирского, грузового автотранспорта, пассажирских автобусов, легковых автомобилей и пешеходов.
- Красноильск - Вековую де Сус. Работает с 08:00 до 20:00. Разрешается пропуск пассажирских автотранспортных средств до 3,5 тонны и переход в пешем порядке.
Напомним, что в пункте пропуска "Ягодин - Дорогуск" на границе с Польшей заработала электронная очередь.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.