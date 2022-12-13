Россияне обстреляли жилищный сектор в селе Запорожской области: фото последствий

Российские военные ударили по жилому сектору в селе Желтая Круча в Запорожской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя руководителя Офиса президента Кирилла Тимошенко .

В результате вражеских обстрелов были повреждены дома местных жителей.

На месте обнаружили две большие воронки. Захватчики могли использовать ракеты С-300 для удара.

Кроме того, в результате обстрела был поврежден памятник воинам Советской армии.

Напомним, недавно оккупанты ударили по селам Запорожской области управляемой ракетой "воздух-земля" Х-59 и С-300.

Ранее сообщалось, что захватчики попали ракетой по селу Новософиевка в Запорожской области, есть раненые.

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