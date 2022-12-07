Оккупанты ударили по селу в Запорожской области ракетой Х-59

Российские войска ударили по селам Запорожской области управляемой ракетой "воздух-земля" Х-59 и С-300.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт ГУНП в Запорожской области.

"По селу Новотаврическое военные РФ выпустили Х-59. Эта крылатая ракета предназначена для поражения наземных важных целей. Для россиян такой "целью" стали дома местных жителей. От попадания произошло возгорание жилого и хозяйственного зданий. После локализации пожара спасателями ДСНС, правоохранители задокументировали последствия разрушений", - говорится в сообщении.

Отмечено, что в результате обстрелов ранения получили 15-летняя девочка и ее отчим.

Кроме того, один удар ракетой С-300 российские войска нанесли ночью по территории села Куприяновка.

В результате попадания полностью разрушены два жилых дома. В близлежащих домах вылетели стекла, посекли фасады, крыши, хозяйственные постройки, побили автомобили. Также на улице повреждены линии электро- и газоснабжения.

Также в полиции добавили, что в Пологовском районе в результате вооруженной атаки пострадали дома жителей Орехова, ранены трое граждан. Люди пытались укрыться от обстрелов, но получили огнестрельные и минно-взрывные травмы.

Отмечено, что по собранным доказательным материалам следователи полиции и УСБУ открыли уголовные производства по ч. 1 ст. 438 "Нарушение законов и обычаев войны" Уголовного кодекса Украины.