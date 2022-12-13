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Росіяни обстріляли житловий сектор у селі Запорізької області: фото наслідків

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Запорізька область, Вівторок 13 грудня 2022 09:42
Росіяни обстріляли житловий сектор у селі Запорізької області: фото наслідків Фото: росіяни обстріляли житловий сектор у селі Запорізької області (t.me/tymoshenko_kyrylo)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські військові вдарили по житловому сектору у селі Жовта Круча в Запорізькій області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника керівника Офісу президента Кирила Тимошенка.

Внаслідок ворожого обстрілу було пошкоджено будинки місцевих мешканців.

На місці виявили дві великі вирви. Загарбники могли використовувати ракети С-300 для удару.

Окрім того, в результаті обстрілу було пошкоджено пам'ятник воїнам Радянської армії.

Нагадаємо, нещодавно окупанти вдарили по селах Запорізької області керованою ракетою "повітря-земля" Х-59 та С-300.

Раніше повідомлялося, що загарбники влучили ракетою по селу Новософіївка у Запорізькій області, є поранені.

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