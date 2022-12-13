Росіяни обстріляли житловий сектор у селі Запорізької області: фото наслідків
Російські військові вдарили по житловому сектору у селі Жовта Круча в Запорізькій області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника керівника Офісу президента Кирила Тимошенка.
Внаслідок ворожого обстрілу було пошкоджено будинки місцевих мешканців.
На місці виявили дві великі вирви. Загарбники могли використовувати ракети С-300 для удару.
Окрім того, в результаті обстрілу було пошкоджено пам'ятник воїнам Радянської армії.
Нагадаємо, нещодавно окупанти вдарили по селах Запорізької області керованою ракетою "повітря-земля" Х-59 та С-300.
Раніше повідомлялося, що загарбники влучили ракетою по селу Новософіївка у Запорізькій області, є поранені.
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