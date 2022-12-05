Россияне попали ракетами по Запорожской области, есть пострадавшие: подробности
Россияне попали ракетой по селу Новософиевка Запорожской области. Есть раненые среди гражданских.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал замруководителя Офиса президента Кирилла Тимошенко.
Как пишет Тимошенко, россияне попали по селу Новософиевка, в результате чего были разрушены несколько домов. Известно о пострадавших.
ГСЧС и скорая уже работают на месте событий.
Обновлено в 14:50
Как отметил глава Запорожской ОГА Александр Старух, в результате удара погибли 2 гражданских, еще 2 получили ранения.
Фото: россияне попали ракетами по Запорожской области, есть пострадавшие (t.me/starukhofficial)
Обновлено в 15:25
К сожалению, количество раненых возросло.
"В результате российских обстрелов ранен маленький ребенок - 1 год и 10 месяцев. Таким образом 2 человека погибли, 3 ранены", - пишет Тимошенко.
Звуки взрывов в Запорожье
По словам секретаря Запорожского горсовета Анатолия Куртева, в городе прогремели несколько взрывов.
"Часть из них - это эхо вражеских прилетов в пригороде. Еще часть - удачная работа Сил противовоздушной обороны. Спасибо нашим воинам за защиту", - пишет секретарь горсовета.
В то же время Куртев предупредил о риске повторной атаки.
Напомним, РБК-Украина писало о масштабной воздушной тревоге в Украине сегодня, 5 декабря. Украинцев предупредили об угрозе ракетного удара.
Пока в ряде областей сообщают о взрывах. Агентство продолжает обновлять всю имеющуюся информацию о масштабных обстрелах.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.