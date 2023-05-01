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Россияне обстреляли Запорожскую область: попали в здание ГСЧС

Фото: россияне обстреляли здание ГСЧС в Орехове (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

В воскресенье, 30 апреля, российские военные обстреляли Запорожскую область. В результате вражеских атак пострадало здание ГСЧС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram ГУ ГСЧС в Запорожской области.

Оккупанты атаковали город Орехов Запорожской области. В результате обстрела повреждения получило здание одной из пожарно-спасательных частей. Обломками иссечена крыша и стены, выбиты 2 пластиковых окна. Разрушены помещения постового у фасада части, повреждена одна из автоцистерн спасателей.

К счастью, личный состав не пострадал, поскольку находился в укрытии, говорится в сообщении.

Ранее мы писали, кафиры, 30 апреля, обстреляли Сумскую область. В результате вражеских атак пострадал частный дом.

Напомним, в оккупированном Мелитополе Запорожской области раздался взрыв в гостинице, в которой базировались оккупанты.

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