Россияне обстреляли Запорожскую область: попали в здание ГСЧС

В воскресенье, 30 апреля, российские военные обстреляли Запорожскую область. В результате вражеских атак пострадало здание ГСЧС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram ГУ ГСЧС в Запорожской области.

Оккупанты атаковали город Орехов Запорожской области. В результате обстрела повреждения получило здание одной из пожарно-спасательных частей. Обломками иссечена крыша и стены, выбиты 2 пластиковых окна. Разрушены помещения постового у фасада части, повреждена одна из автоцистерн спасателей.

К счастью, личный состав не пострадал, поскольку находился в укрытии, говорится в сообщении.