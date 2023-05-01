Росіяни обстріляли Запорізьку область: влучили в будівлю ДСНС

У неділю, 30 квітня, російські військові обстріляли Запорізьку область. Внаслідок ворожих атак постраждала будівля ДСНС.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram ГУ ДСНС у Запорізькій області.
Окупанти атакували місто Оріхів Запорізької області. В результаті обстрілу пошкоджень зазнала будівля однієї з пожежно-рятувальних частин. Уламками посічений дах та стіни, вибито 2 пластикові вікна. Зруйновано приміщення постового біля фасаду частини, пошкоджено одну з автоцистерн рятувальників.
На щастя, особовий склад не постраждав, адже перебував в укритті, йдеться у повідомленні.
Раніше ми писали, окупанти, 30 квітня, обстріляли Сумську область. Внаслідок ворожих атак постраждав приватний будинок.
Нагадаємо, в окупованому Мелітополі Запорізької області пролунав вибух в готелі, у якому базувались окупанти.
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