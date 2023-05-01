UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Росіяни обстріляли Запорізьку область: влучили в будівлю ДСНС

Фото: росіяни обстріляли будівлю ДСНС в Оріхові (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

У неділю, 30 квітня, російські військові обстріляли Запорізьку область. Внаслідок ворожих атак постраждала будівля ДСНС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram ГУ ДСНС у Запорізькій області.

Окупанти атакували місто Оріхів Запорізької області. В результаті обстрілу пошкоджень зазнала будівля однієї з пожежно-рятувальних частин. Уламками посічений дах та стіни, вибито 2 пластикові вікна. Зруйновано приміщення постового біля фасаду частини, пошкоджено одну з автоцистерн рятувальників.

На щастя, особовий склад не постраждав, адже перебував в укритті, йдеться у повідомленні.

Раніше ми писали, окупанти, 30 квітня, обстріляли Сумську область. Внаслідок ворожих атак постраждав приватний будинок.

Нагадаємо, в окупованому Мелітополі Запорізької області пролунав вибух в готелі, у якому базувались окупанти.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Запорожская областьВійна Росії проти України