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В Мелитополе раздался взрыв в гостинице, в которой базировались оккупанты

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Мелитополь, Понедельник 01 мая 2023 00:24
В Мелитополе раздался взрыв в гостинице, в которой базировались оккупанты Фото: в Мелитополе произошел взрыв в гостинице, где базировались российские военные (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

В оккупированном Мелитополе Запорожской области попали в гостиницу, где базировались русские военные.

Об этом написал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.

Сообщается, что зафиксировано попадание в гостиницу "Привал охотника", в которой базировались российские военные.

"У окупантов немного пригорело в месте базирования", - отметил Андрющенко.

Украинцев призывают не игнорировать воздушную тревогу, поскольку россияне увеличили количество морских носителей "Калибров" в Черном море.

Напомним, во временно оккупированном Бердянске, 30 апреля, раздались взрывы.

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