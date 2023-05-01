В Мелитополе раздался взрыв в гостинице, в которой базировались оккупанты

Фото: в Мелитополе произошел взрыв в гостинице, где базировались российские военные (GettyImages)

В оккупированном Мелитополе Запорожской области попали в гостиницу, где базировались русские военные.

Об этом написал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.