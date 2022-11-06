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В УЗ предупредили об изменениях движения поездов из-за вражеских обстрелов: подробности

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Воскресенье 06 ноября 2022 17:37
В УЗ предупредили об изменениях движения поездов из-за вражеских обстрелов: подробности Фото: в УЗ предупредили об изменениях движения поездов из-за вражеских обстрелов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В результате вражеских обстрелов "Укрзализныця" изменила движение ряда поездов. Большинство рейсов будут следовать с задержкой и измененным расписанием.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци".

Обновленный график рейсов:

  • №780 Киев - Сумы будет направляться в Ворожбу;
  • №45 Харьков - Ужгород будет следовать измененным маршрутом (без захода в Сумы) и задерживается ориентировочно на 3 часа;
  • №259 Сумы - Ивано-Франковск будет следовать измененным графиком и будет задерживаться ориентировочно на 3 часа.

"Пассажиры, которые должны совершить посадку на рейсы №45 и №259 на станциях Ворожба, Бахмач, Нежин и Конотоп, будут вывезены отдельным дополнительным рейсом в Киев, где будет осуществлена пересадка на другие поезда западного направления", - добавляет пресс-служба.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что "Укрзализица" запустила 4 новых рейса .

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