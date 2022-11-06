В УЗ предупредили об изменениях движения поездов из-за вражеских обстрелов: подробности

Фото: в УЗ предупредили об изменениях движения поездов из-за вражеских обстрелов (Виталий Носач, РБК-Украина)

В результате вражеских обстрелов "Укрзализныця" изменила движение ряда поездов. Большинство рейсов будут следовать с задержкой и измененным расписанием.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци".

Обновленный график рейсов: №780 Киев - Сумы будет направляться в Ворожбу;

№45 Харьков - Ужгород будет следовать измененным маршрутом (без захода в Сумы) и задерживается ориентировочно на 3 часа;

№259 Сумы - Ивано-Франковск будет следовать измененным графиком и будет задерживаться ориентировочно на 3 часа. "Пассажиры, которые должны совершить посадку на рейсы №45 и №259 на станциях Ворожба, Бахмач, Нежин и Конотоп, будут вывезены отдельным дополнительным рейсом в Киев, где будет осуществлена пересадка на другие поезда западного направления", - добавляет пресс-служба.