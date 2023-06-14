Россияне обстреляли Сумскую область: погибли 7 работников Гослесхоза

Российские оккупационные войска 21 раз обстреляли Сумскую область, 13 июня. В результате атаки со ствольной артиллерии погибли работники Гослесхоза, которые в это время двигались на автомобиле.
Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на Сумскую областную военную администрацию в Telegram.
В течение дня в Сумской области зафиксирован 101 взрыв. Обстрелам подверглись Хотинская, Миропольская, Белопольская, Зноб-Новгородская, Середино-Будская, Эсманская, Новослободская и Великописаревская общины.
"Враг нанес артиллерийские удары по детскому дому-интернату в городе Белополье. Возникла большая угроза жизни 135 находившихся там детей. Работники интерната и спасатели эвакуировали детей", - отметил руководитель Сумской ОВА Владимир Артюх.
Детали обстрелов:
Сумская область регулярно подвергается обстрелам со стороны Российской Федерации. Оккупанты применяют минометы, артиллерию, авиацию.
В течение 12 июня в результате очередной российской атаки были повреждены гражданские и инфраструктурные объекты на территории области.
Из-за российского обстрела Сумской области, 11 июня, повреждены многоэтажки и ЛЭП.
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