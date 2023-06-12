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Повреждены многоэтажки и ЛЭП. Оккупанты 5 раз за день обстреляли Сумскую область

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Сумская область, Понедельник 12 июня 2023 00:15
Повреждены многоэтажки и ЛЭП. Оккупанты 5 раз за день обстреляли Сумскую область Фото: российские военные обстреляли приграничье Сумской области (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Войска РФ в очередной раз обстреляли приграничные районы Сумской области, совершив за день 5 атак по трем общинам. В результате вражеских ударов зафиксированы повреждения жилых гражданских и инфраструктурных объектов.

Об этом передает РБК-Украина, ссылаясь на Telegram-канал Сумской областной военной администрации.

В приграничных районах области в течение воскресенья было зарегистрировано 30 взрывов вследствие обстрелов с территории РФ.

Данные об атаках:

  • По Великописаревской общине противник бил из миномета (8 взрывов) и ствольной артиллерии (6 взрывов).
  • Войска РФ обстреливали Новослободскую общину из ствольной артиллерии (9 взрывов) и минометов (2 взрыва).
  • По территории Белопольской общины, в частности по городу Белополье, войска РФ вели огонь также из ствольной артиллерии (5 взрывов). В результате вражеских атак в населенном пункте были повреждены 4 частных домовладения, 2 многоэтажки, ЛЭП, 6 частных гаражей.

Обстрелы Сумской области

Сумская область, граничащая с территорией РФ, практически ежедневно подвергается вражеским обстрелам и ударам. Российские военные для своих атак часто применяют минометы, САУ, АГС, артиллерию, наносят с вертолетов ракетные удары (НУРС), а также используют дроны-камикадзе, совершают авиаудары.

Напомним, что перед этим, в ночь на 11 июня, российские захватчики атаковали Сумскую область беспилотниками типа "Шахед", и в результате атак были попадания в гражданские объекты.

Ранее, на минувших выходных, в Сумской области в результате российских атак были пострадавшие среди гражданских лиц.

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