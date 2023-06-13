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Оккупанты 12 раз в день обстреляли приграничье Сумской области: названы последствия

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Сумська область, Вторник 13 июня 2023 00:17
Оккупанты 12 раз в день обстреляли приграничье Сумской области: названы последствия Фото: в Сумской ОВА рассказали о российских обстрелах за сутки (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Российские оккупанты обстреляли приграничные районы Сумской области 12 раз за день, атаковав 7 территориальных общин. В результате ударов противника были повреждены гражданские и инфраструктурные объекты.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на Сумскую областную военную администрацию в Telegram.

Так, в течение понедельника, 12 июня, войска РФ обстреливали Юнаковскую, Эсманскую, Краснопольскую, Ворожбянскую, Новослободскую, Белопольскую и Великописаревскую общины. Тут было зафиксировано 55 взрывов.

Данные об атаках:

  • По территории Юнаковской общины россияне били из САУ (1 взрыв).
  • Эсманскую общину также обстреливали из артиллерии (5 взрывов). Тут были повреждены производственные помещения частного предприятия, линия электропередач.
  • По территории Краснопольской общины войска РФ били из артиллерии (4 взрыва) и АГС (20 взрывов).
  • Ворожбянская община была обстреляна врагом из ствольной артиллерии (4 взрыва).
  • На территорию Новослободской общины россияне сбросили 7 мин.
  • Войска РФ обстреливали из миномета территорию Белопольской общины (7 взрывов).
  • Под минометный обстрел попала и Великописаревская община (2 взрыва). В результате был поврежден 1 частный жилой дом, гараж и ЛЭП.

Обстрелы войсками РФ Сумской области

Сумская область регулярно подвергается вражеским обстрелам и ударам с территории РФ. Оккупанты для своих атак часто применяют минометы, САУ, АГС, артиллерию, наносят с вертолетов ракетные удары (НУРС), а также используют дроны-камикадзе, совершают авиаудары.

Так, вчера, 11 июня, в результате вражеских ударов по приграничным районам Сумской области были повреждены многоэтажки и ЛЭП.

А в ночь на воскресенье, 11 июня, российские оккупанты атаковали Сумскую область "Шахедами", и в результате атак были попадания в гражданские объекты.

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