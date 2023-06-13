Оккупанты 12 раз в день обстреляли приграничье Сумской области: названы последствия

Российские оккупанты обстреляли приграничные районы Сумской области 12 раз за день, атаковав 7 территориальных общин. В результате ударов противника были повреждены гражданские и инфраструктурные объекты.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на Сумскую областную военную администрацию в Telegram .

Так, в течение понедельника, 12 июня, войска РФ обстреливали Юнаковскую, Эсманскую, Краснопольскую, Ворожбянскую, Новослободскую, Белопольскую и Великописаревскую общины. Тут было зафиксировано 55 взрывов.

Данные об атаках:

По территории Юнаковской общины россияне били из САУ (1 взрыв).

Эсманскую общину также обстреливали из артиллерии (5 взрывов). Тут были повреждены производственные помещения частного предприятия, линия электропередач.

По территории Краснопольской общины войска РФ били из артиллерии (4 взрыва) и АГС (20 взрывов).

Ворожбянская община была обстреляна врагом из ствольной артиллерии (4 взрыва).

На территорию Новослободской общины россияне сбросили 7 мин.

Войска РФ обстреливали из миномета территорию Белопольской общины (7 взрывов).

Под минометный обстрел попала и Великописаревская община (2 взрыва). В результате был поврежден 1 частный жилой дом, гараж и ЛЭП.

Обстрелы войсками РФ Сумской области

Сумская область регулярно подвергается вражеским обстрелам и ударам с территории РФ. Оккупанты для своих атак часто применяют минометы, САУ, АГС, артиллерию, наносят с вертолетов ракетные удары (НУРС), а также используют дроны-камикадзе, совершают авиаудары.

Так, вчера, 11 июня, в результате вражеских ударов по приграничным районам Сумской области были повреждены многоэтажки и ЛЭП.

А в ночь на воскресенье, 11 июня, российские оккупанты атаковали Сумскую область "Шахедами", и в результате атак были попадания в гражданские объекты.