Оккупанты 12 раз в день обстреляли приграничье Сумской области: названы последствия
Российские оккупанты обстреляли приграничные районы Сумской области 12 раз за день, атаковав 7 территориальных общин. В результате ударов противника были повреждены гражданские и инфраструктурные объекты.
Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на Сумскую областную военную администрацию в Telegram.
Так, в течение понедельника, 12 июня, войска РФ обстреливали Юнаковскую, Эсманскую, Краснопольскую, Ворожбянскую, Новослободскую, Белопольскую и Великописаревскую общины. Тут было зафиксировано 55 взрывов.
Данные об атаках:
- По территории Юнаковской общины россияне били из САУ (1 взрыв).
- Эсманскую общину также обстреливали из артиллерии (5 взрывов). Тут были повреждены производственные помещения частного предприятия, линия электропередач.
- По территории Краснопольской общины войска РФ били из артиллерии (4 взрыва) и АГС (20 взрывов).
- Ворожбянская община была обстреляна врагом из ствольной артиллерии (4 взрыва).
- На территорию Новослободской общины россияне сбросили 7 мин.
- Войска РФ обстреливали из миномета территорию Белопольской общины (7 взрывов).
- Под минометный обстрел попала и Великописаревская община (2 взрыва). В результате был поврежден 1 частный жилой дом, гараж и ЛЭП.
Обстрелы войсками РФ Сумской области
Сумская область регулярно подвергается вражеским обстрелам и ударам с территории РФ. Оккупанты для своих атак часто применяют минометы, САУ, АГС, артиллерию, наносят с вертолетов ракетные удары (НУРС), а также используют дроны-камикадзе, совершают авиаудары.
Так, вчера, 11 июня, в результате вражеских ударов по приграничным районам Сумской области были повреждены многоэтажки и ЛЭП.
А в ночь на воскресенье, 11 июня, российские оккупанты атаковали Сумскую область "Шахедами", и в результате атак были попадания в гражданские объекты.
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