Росіяни обстріляли Сумську область: загинули 7 працівників Держлісгоспу

Російські окупаційні війська 21 раз обстріляли Сумську область, 13 червня. Внаслідок атаки зі ствольної артилерії загинули працівники Держлісгоспу, які в цей час рухалися на автомобілі.
Про це передає РБК-Україна з посиланням на Сумську обласну військову адміністрацію в Telegram.
Протягом дня в Сумській області зафіксовано 101 вибух. Обстрілів зазнали Хотінська, Миропільська, Білопільська, Зноб-Новгородська, Середино-Будська, Есманська, Новослобідська та Великописарівська громади.
"Ворог наніс артилерійські удари по дитячому будинку-інтернат в місті Білопілля. Виникла велика загроза життю 135 дітей, які там знаходились. Працівники інтернату та рятувальники евакуювали дітей" , - зазначив керівник Сумської ОВА Володимир Артюх.
Деталі обстрілів:
Сумська область регулярно потерпає від обстрілів з боку Російської Федерації. Окупанти застосовують міномети, артилерію, авіацію.
Протягом 12 червня внаслідок чергової російської атаки були пошкоджені цивільні та інфраструктурні об'єкти на території області.
Через російський обстріл Сумської області, 11 червня, пошкоджені багатоповерхівки та ЛЕП.
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