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Росіяни обстріляли Сумську область: загинули 7 працівників Держлісгоспу

Фото: внаслідок обстрілу Сумської області загинули 7 людей (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Російські окупаційні війська 21 раз обстріляли Сумську область, 13 червня. Внаслідок атаки зі ствольної артилерії загинули працівники Держлісгоспу, які в цей час рухалися на автомобілі.

Про це передає РБК-Україна з посиланням на Сумську обласну військову адміністрацію в Telegram.

Протягом дня в Сумській області зафіксовано 101 вибух. Обстрілів зазнали Хотінська, Миропільська, Білопільська, Зноб-Новгородська, Середино-Будська, Есманська, Новослобідська та Великописарівська громади.

"Ворог наніс артилерійські удари по дитячому будинку-інтернат в місті Білопілля. Виникла велика загроза життю 135 дітей, які там знаходились. Працівники інтернату та рятувальники евакуювали дітей" , - зазначив керівник Сумської ОВА Володимир Артюх.

Деталі обстрілів:

  • Зноб-Новгородська громада: ворог бив з мінометів – 11 вибухів та артилерії – 6 вибухів.
  • Миропільська громада: відбулося скидання 1 ВОГ БпЛА. Також був мінометний обстріл – 3 вибухи.
  • Середино-Будська громада: здійснено мінометний обстріл (2 вибухи). Зазнали пошкодження магазин та господарські будівлі.
  • Внаслідок обстрілу зі ствольної артилерії (21 вибух) загинули працівники Держлісгоспу, які в цей час рухалися на автомобілі УАЗ. Інформація уточнюється.
  • Внаслідок ще одного артобстрілу (8 вибухів) пошкоджено 1 приватний будинок. Згодом, ще 15 вибухів. Відбулася пожежа приватного будинку.
  • Хотінська громада: росіяни били з мінометів – 8 вибухів.
  • Великописарівська громада: зафіксовано мінометний обстріл (4 вибухи) та обстріл з артилерії – 1 вибух.
  • Білопільська громада: був мінометний обстріл (11 вибухів). Також здійснено авіаудар пуск 2-х ракет з гелікоптера (попередньо НУРС).
  • Есманська громада: був мінометний обстріл (4 вибухи).

Обстріли Сумської області

Сумська область регулярно потерпає від обстрілів з боку Російської Федерації. Окупанти застосовують міномети, артилерію, авіацію.

Протягом 12 червня внаслідок чергової російської атаки були пошкоджені цивільні та інфраструктурні об'єкти на території області.

Через російський обстріл Сумської області, 11 червня, пошкоджені багатоповерхівки та ЛЕП.

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Сумська областьВійна Росії проти України