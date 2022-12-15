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Россияне обстреляли пункт Красного Креста, погибла волонтер-парамедик, - Зеленский

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Киев, Четверг 15 декабря 2022 23:44
Россияне обстреляли пункт Красного Креста, погибла волонтер-парамедик, - Зеленский Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Артур Родивилов

Во время очередных российских обстрелов Херсона снаряд попал в пункт Красного Креста. Погибла волонтер-парамедик.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение президента Украины Владимира Зеленского.

Глава государства рассказал о более десятка обстрелов.

"Сегодня снаряд попал в пункт помощи Красного Креста. Погибла женщина - парамедик, волонтер. Мои соболезнования родным. Только с начала этих суток Россия уже более 16 раз обстреляла Херсон! Только за один день! И так - каждый день", - сообщил Зеленский.

Напомним, что оккупанты в четверг, 15 декабря, снова ударили по центру Херсона вблизи здания Херсонской ОВА. В результате обстрела погибли по меньшей мере два человека.

Также сообщалось об обстреле Берислава Херсонской области. В результате атаки погиб человек.

Кроме того, оккупанты за минувшие сутки нанесли 86 ударов по Херсонской области. В результате атак врага погибли три человека, еще 13 получили ранения.

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